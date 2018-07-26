Погиб военный, который защищал Украину на Донбассе

В военной части погиб военнослужащий Роман Костив. Фото: Facebook

В воинской части в Николаеве погиб служащий Вооруженных сил Украины Роман Костив.

При этом обстоятельства, при которых произошла трагедия не разглашаются. Об этом рассказал земляк погибшего Михаил в Facebook.

"Ушел из жизни защитник нашей святой земли, наш побратим Роман Костив", - пишет он.

Похороны пройдут в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Отмечается, что Роман Костив был участником евромайдана, а сразу после Революции Достоинства пошел воевать на Донбасс.

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В Ровно произошло ДТП, в котором погиб украинский военнослужащий, еще одного военного госпитализировали. Автомобиль военнослужащих протаранил грузовик.