Погиб Украинский альпинист. Перед смертью покорил вершину

В Грузии погиб украинский альпинист Петр Борис. Перед смертью львовянин покорил вершину Тетнульд.

Вие был членом куреня "Сіроманці" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей. О трагедии сообщила национальная скаутская организация "Пласт".

Автор: facebook.com/PlastUA

"Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (с грузинского - Белая гора) в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Высота - 4852 м. Погиб после завершения восхождения", - пишут в сообщении.

Жена покойного Юлиана Борис написала в Facebook, что 7 сентября возможен парастас, а вечер памяти планируют провести 11 сентября. Родные организуют перевозку тела Петра Бориса в Украину.

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"Большая семья, большой круг друзей, большое пластовое общество, люди с которыми ты протоптал десятки километров любимыми Карпатами, люди, которые разделяли твою любовь к программированию, процессорам и платам. Нас так много... Мы ждем тебя дома", - написала Юлиана .

Украинские альпинисты пострадали на горе Казбек на границе РФ и Грузии из-за схода лавины. Их спасали с помощью вертолета. Спасателям об украинцах сообщил очевидец, который спас пострадавшую женщину.