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четверг, 04 ноября 2021 14:53

Поездки на BlaBlaCar подорожают: сервис подготовил нововведение

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Поездки на BlaBlaCar подорожают: сервис подготовил нововведение
Оплата самой поездки по прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю. Фото: pixabay.com

Популярный в Украине сервис поиска попутчиков для автопоездок BlaBlaCar станет платным для пассажиров.

Монетизацию запланировали на конец 2021 года или на начало 2022-го, заявил CEO и соучредитель платформы Николя Брюссон, передает "РБК-Украина".

"Для водителей ничего не изменится. Для них пользование сервисом останется бесплатным. Сервис станет дороже только для пассажиров, которые будут платить комиссию при бронировании поездки на платформе. Основу уже приняли, осталось определиться с датой. Мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го", - сказал он.

При бронировании поездки будет взиматься комиссия, которая в случае отмены бронирования водителем или пассажиром вернут. Оплата поездки - наличными водителю, как и раньше.

Автобусные перевозчики уже сейчас платят за подключение к платформе.

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В Харькове Государственная исполнительная служба впервые изъяла за штрафы и существенное превышение скорости автомобиль у водителя-должника. Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. Горе-автомобилист имеет 80 тыс. грн долга за нетрезвое вождение.

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