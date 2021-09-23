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четверг, 23 сентября 2021 10:50

Поезд Черновцы - Киев снова едет с задержкой и другим маршрутом - в чем причина

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Поезд Черновцы - Киев снова едет с задержкой и другим маршрутом - в чем причина
Так выглядела пропасть на перегоне Новоселица - Мамалыга 19 сентября. В ночь на 23 сентября земполотно снова просело. Фото: Укрзализныця

Поезд Чернигов - Черновцы, который следует через Киев, снова едет по объездным путям. Он прибудет со значительной задержкой.

Причина - очередное проседание земполотна под путями на перегоне Новоселица - Мамалыга, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов - Черновцы направили к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики. Поезд не останавливается на станциях", - предупредил перевозчик.

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В Черновцы поезд прибудет ориентировочно в 10:15. Время задержки - около 2 ч. Ликвидируют последствия провала специалисты МЧС и Укрзализныци.

"В дальнейшем и к стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса из обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но через объезд время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа", - добавили в сообщении.

19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмывания почвы произошел провал в земляном полотне. В результате сложного проседания почвы образовалась яма глубиной 6 м. Железнодорожники сообщили, что ликвидировали последствия провала за двое суток. Поезд №118 Черновцы – Киев курсировал измененным маршрутом через Залещики и Тернополь.

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