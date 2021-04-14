Поджигатели держитесь. Ужесточили штрафы за создание пожарной ситуации

Усилено штрафы за пожарную опасность. Фото: Украинская правда

Владимир Зеленский одобрил увеличение до 1,7 тыс. - 3,4 тыс. гривен штрафа для граждан за нарушение требований пожарной безопасности.

Кроме того, президент подписал взаимосвязанный Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" № 1367-ІХ, говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.

За нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и спричинивших вред здоровью людей или повредивших имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также закон усиливает административную ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб - пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований (предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан против штрафов на сумму от трех до семи необлагаемых минимумов, которые существовали ранее); за невыполнение предписаний должностных лиц пожарной и техногенной безопасности (штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Эти законы вступают в силу на следующий день после опубликования.

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В прошлом году в Чернобыльской зоне потушили одну из самых масштабных пожаров в Украине. Огонь прошелся 11,5 тыс. Га, уничтожил 12 сел и нанес ущерб на десятки миллионов гривен. Огонь пытались потушить спасатели со всей Украины. В частности, на месте работали 500 человек и 110 единиц техники, среди которой 3 самолета и 3 вертолета.