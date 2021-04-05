"Подумал, что здесь нет коронавируса" - футболист поделился впечатлением об Украине

Аллахьяр Сайядманеш заявил о легкомысленное отношение украинцев к коронавирусу. Фото: instagram.com/zoryaluhansk

Иранский легионер "Зари" Аллахьяр Сайядманеш заметил, что в Украине легкомысленно относятся к ситуации с коронавирусом.

По словам футболиста, сначала он подумал, что Covid-19 обошел Украину стороной. Потому что когда впервые приехал, то даже редко видел людей в защитных масках, передает GolBezanPodcast.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

"Ситуация с коронавирусом в Украине сейчас не сильно отличается от того, что происходит в других странах. Дела идут не лучшим образом. Несмотря на это, я заметил, что украинцы не так внимательно следят за своим здоровьем. Когда я только приехал сюда, увидел очень мало людей в масках. Тогда я подумал, что, возможно, в стране просто нет коронавируса. Наши тренировки с командой не изменились. Мы занимаемся на том же поле, что и раньше, но сдаем ПЦР-тесты за два дня до каждого матча", - заявил Сайядманеш.

Аллахьяр Сайядманеш перешел в "Зарю" в октябре 2020 года из "Фенербахче" на правах аренды. Тогда стал одним из лидеров луганской команды. На его счету 13 матчей, 4 гола и 2 ассиста в украинской премьер-лиге.