Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса

Исследовали иммунитет после коронавируса. Фото: Reuters

Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза в США выяснили, что после выздоровления от Covid-19 у человека в течение шести месяцев развивается стойкий и мощный иммунитет против мутировавших штаммов коронавируса.

Исследователи проанализировали образцы крови 149 пациентов на наличие иммунных клеток, вырабатывающих нейтрализующие антитела, которые нацелены на Sars-CoV-2. У всех добровольцев через месяц после выздоровления были обнаружены антитела к коронавируса, сообщается на bioRxiv.org

По мнению исследователей, вакцина, которая способствует синтезу таких антител, должна эффективно обеспечивать защиту широких слоев населения.

Хотя со временем концентрация антител снижается, количество B-клеток не меняется. Через шесть месяцев антитела, которые они производят, имеют повышенную активность и устойчивость к мутациям, что свидетельствует о продолжающейся эволюции гуморального иммунного ответа.

Гуморальный иммунный ответ организма представляет собой антитела против патогенов, находящихся в жидкости и сыворотке крови и лимфы.

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Напомним, компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, по предварительным результатам исследований заявили о ее эффективности в 90% случаев.