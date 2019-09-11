"Подставил кум, у которого крестил ребенка" - Сущенко о подробностях своего ареста в России

Журналист Роман Сущенко (посередине) рядом со своей семьей в аэропорту "Борисполь" во время обмена. Фото: Укринформ

Журналист Роман Сущенко, освобожден из российской тюрьмы, рассказал, что его задержали в Москве 3 года назад, потому что его подставил военный, ребенка, которого он крестил.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная потребность помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, я его знаю много лет. Встретился по его просьбе", - говорит Сущенко, передает Укринформ.



Это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ





По его словам, как потом выяснилось, это была изощренная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ.

"Он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" на какие-то секретные данные об учениях внутренних войск и Вооруженных сил РФ", - добавляет Роман.

После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслужителей: "Ну что, игра стоила свеч или нет?". А ответ раздается: "Все супер!". Тогда журналист понял, что это было спланировано и планировалось минимум год.

"Я не знаю, почему он так поступил и какова мотивация у него была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - говорит журналист.

Заявления ФСБ РФ о том, что Сущенко собирал информацию о Вооруженных силах России журналист прокомментировал: "Это версия следствия. Они даже в качестве доказательств демонстрировали часть сообщений для "Укринформа" о Франции, которые есть в открытом доступе на нашем сайте. Это официальные заявления Франсуа Олланда, МИД Франции, французских экспертов и т. д.".

Это было ошибочным, легкомысленным решением. Но что тут поделаешь, время назад вернуть невозможно

"Можно ли было ездить, нельзя ли было ездить... это было ошибочным, легкомысленным решением. Но что тут поделаешь, время назад вернуть невозможно. Что случилось, то случилось, и, конечно, это большое горе для моей семьи и потерянное время. Но ведь надо смотреть в будущее!" - добавляет Сущенко.

Журналиста после задержания привезли в следственное управление. Подполковник, который представился заместителем начальника следственного отдела Михаилом Свинолупом, предложил, чтобы Сущенко сотрудничал с ними. Адвокат тогда рассказал, что журналисту грозит 20 лет заключения. Но Сущенко отказался "сотрудничать".

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Журналиста "Укринформа" Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Россией и Украиной гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, на родину вернулся и Сущенко.