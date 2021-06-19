Подсчитали количество украинцев, которые воспользовались безвизом

С начала введения безвиза между Украиной и Евросоюзом 50 миллионов украинцев воспользовались возможностью въехать в Европу без виз.
"Более 50 миллионов граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС", – рассказали в фейсбук МВД Украины.
На 10 пунктах пропуска осуществляется совместный погранично-таможенный контроль, в частности с Польшей и Молдовой.
На пунктах пропуска также ввели изменения:
в железнодорожных пунктах пропуска в 2020 году дополнительно оборудовали 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля;
все международные и межгосударственные пункты пропуска подсоединили к базам данных Интерпола, что позволяет проверять данные в режиме реального времени.
В МВД заявили, что с ослаблением карантинных мероприятий и открытием границ, украинцы снова смогут пользоваться безвизом.
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Вакцины от коронавируса Covishield, Sinovac и NovaVax, которыми проводят прививки в Украине, могут зарегистрировать в Европейском Союзе. В связи с этим украинцы смогут свободно путешествовать по Европе.
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