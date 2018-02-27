Подрыв офиса венгров в Ужгороде сняли на видео

Подрыв офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде сняли на видео фото: Голос Карпат

Появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.

Видео разместил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

Он отметил, что запись была сделана камерой наблюдения, расположенной на соседней с венгерским центром зданием.

"Здесь четко видно, как подкладывали взрывчатку, сам момент взрыва, а также работу пожарных. Взрывчатку подложили в 3:04, а с сдетонировала она в 3:11. В 3:25 приехала первая бригада пожарных, а в 3:35 друга" , - пишет журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью сожгли офис общества венгров

Правительство Венгрии предоставит всевозможную поддержку и безотлагательно обеспечит все возможные источники для восстановления поврежденных помещений и оборудования с тем, чтобы ужгородский офис КМКС, которое представляет интересы закарпатских венгров, поскорее продолжил свою работу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин видит "внешний след" в поджоге организации венгров в Ужгороде.

"Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешний след. Мы не оставим наших венгров один", - говорит он.

Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 февраля 2018 г.

Это уже второй поджог здания общества. 4 февраля 2018 в 4:20 два человека бросили "коктейль Молотова" в фасад здания Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в Ужгороде по адресу Православная Набережная, 5. Удостоверившись в поджоге дома, они скрылись с места происшествия. Пожар вскоре потушили. Также на фасаде дома следователи обнаружили нарисованную нацистскую свастику.

27 февраля Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания КМКС. Соответствующую информацию подтвердил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав угли, сообщает портал Onet.pl.

Польская спецслужба задержала трех человек. Задержание состоялось 21 и 22 февраля во сотрудничества с украинской стороной. В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а по третьему задержанным установлено полицейский надзор.

В Украине происходит процесс "роста экстремистских идей", утверждает председатель венгерского МИД Петер Сийярто. "Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, серьезно ограничивают права меньшинств. Представляется, они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - заявил дипломат.