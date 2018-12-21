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пятница, 21 декабря 2018 13:22

Подросли и меньше курят: как с начала XXI в. изменились украинцы

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  По статистике, курят 17% украинцев.
По статистике, курят 17% украинцев.

Украинцы стали выше, лучше питаются и меньше курят. Об этом говорит директор Института социологии Национальной академии наук Евгений Головаха, пишет Укринформ.

Украинцы подросли на 2,5 см с начала наблюдений Института социологии.

"Впервые мы замеряли этот показатель 2002-го. У нас средний рост 2002-го был 168 сантиметров, а сейчас 170,5. Но интересно, что еще 169 сантиметров было 2012-го То есть мы еще на 1,5 сантиметра подросли . Это показатели. Так во всех цивилизованных странах, во всех развитых странах этот процесс идет: люди становятся выше и тяжелее. И вот мы в этом смысле в мировом тренде", - рассказал Головаха.

Он добавил, что с 2012-го количество людей, которые считают, что им не хватает возможности нормально питаться, на 8% снизилась.

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Также Головаха сообщил, что по сравнению с 2012 годом украинцы стали меньше курить. Раньше курильщиков было 22%, а сейчас - 17%.

"По показателям, украинцы пьют примерно одинаково. Но учитывая, что стрессов стало больше, мы должны были бы больше пить. У нас гораздо больше поводов выпить, чтобы снять напряжение... Очевидно, какая-то культура употребления алкоголя уже сформировалась. Это означает, что все же люди по-другому снимают стресс. Так что тоже хорошо", - отметил он.

Раньше сообщалось, что сигареты всех видов подорожали на 14-16% с начала года .

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Дата
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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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