Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он

Антоненко указал на различия с человеком, снятой камерами наблюдения. Фото: УНИАН

Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко указал на различия между ним и человеком, зафиксированным камерой в день убийства журналиста Павла Шеремета.

"Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "еспаньелка", с выбритыми полностью щеками", - заявил Антоненко Громадському.

Он также отметил, что имеет несколько особенностей, которые отличают его от других.

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"У меня плечи немного наклонены, удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. У меня сломаны уши, я занимаюсь борьбой. Там человек с целенькие ушками. И еще один момент, характерная черта - мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там этого нет ... ", - рассказал Антоненко.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. 12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугар и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко . По версии следствия именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета. Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.