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воскресенье, 14 февраля 2021 17:21

Подозреваемого в убийстве Окуевой отпустили домой

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Подозреваемого в убийстве Окуевой отпустили домой
Редькину изменили меру пресечения на домашний арест. Фото: "Громадське"

Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевои Игорю Редькин с содержания под стражей на домашний арест.

"Громадському" информацию об этом подтвердили в прокуратуре Киевской области. Защита Редькина ситуацию не комментировала.

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Остальным членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко, ранее изменили меру пресечения. Кравченко подозревают в убийствах.

Более года в следственном изоляторе находится выходец из Дагестана 57-летний Игорь Редькин. Его задержали в Киеве 12 января прошлого года. Подозревают в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой. Она погибла 30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. На Редькина и сообщников вышли благодаря другим убийствам, которые произошли в столице с 2013 года. На автомате, из которого стреляли в Амину, обнаружили его ДНК. Дело до сих пор не передали в суд. Поэтому 9 января Редькин мог выйти из-за решетки. Но прокуратура обратилась в суд с ходатайством взять его под стражу по подозрению в причастности к убийству предпринимателя семь лет назад. В СИЗО Редькин будет оставаться как минимум до 2 февраля.

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