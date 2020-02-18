Подозреваемого в коррупции главу облсовета не отстранили от должности

Мунтяна не отстранили от должности. Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд оставил в должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна.

Его подозревают в получении $ 180 тыс. взятки, сообщила УНИАН руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Во время судебного заседания по делу Ивана Мунтяна, судья решил не отстранять его от должности на период судебного процесса.

Детектив и прокурор просили суд отстранить Мунтяна от должности на 2 месяца. Считали, что он может использовать должность для препятствование следствию. Подозреваемый якобы может незаконно влиять на свидетелей по делу, уничтожить, исказить или скрыть вещи и документы, важные для следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имел квартиру, но арендовал жилье за счет украинцев: экс-нардепом займется Антикорсуд

Следственный судья Тимур Хамзин отказал в удовлетворении ходатайства детектива и прокурора.

Высший антикоррупционный суд избрал 10 млн грн залога для председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.