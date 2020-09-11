Поднятие и отбуксирование танкера Delfi стоило 14 млн

С борта аварийного судна вырезали и удалили до 50 тонн металлоконструкций. Фото: sudohodstvo.org

Суммарный объем затрат на поднятие с мели и отбуксировать с побережья Одессы танкера Delfi составил около 14 млн грн.

Об этом сообщил директор компании фирмы "Трансшип" Андрей Иванов, в состав которой входит дочернее предприятие "Краншип", специалисты которого убрали судно с мели

"Во время операции компании" Краншип "совершили герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачали около 300 тонн песка и ила, а также вырезали и удалили с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций", - рассказал Иванов.

По его словам, компенсировать затраты компания-заказчик работ, наверное, сможет за счет сбыта металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.

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Как отмечается, согласно действующему законодательству, руководители стивидорной компании "Бруклин-Киев" и ГП "Администрация морских портов Украины", которые обеспечили прибрання аварийного судна с пляжной зоны Одессы, могут обратиться за компенсацией к бывшему судовладельца.

Директор убежден, что до завершения судебного процесса танкер Delfi находиться на территории морского порта Черноморск.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже убрали с пляжа. С танкера откачали воду и отбуксировали в порт Черноморск.