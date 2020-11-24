"Подняли голову пророссийские силы, можем потерять поддержку Запада" - Валерий Чалый

Валерий Чалый: Мы не можем оставаться в серой зоне между Россией и ЕС-НАТО. Фото: Reuters

Позиция Запада в отношении поддержки Украины кардинально решилась несколько лет назад. Сейчас сохраняем статус-кво.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Киев получает финансовую и военную помощь, санкционный режим продолжается. Но нас поддерживают словно по инерции. Ситуация требует усиления наших инициатив. Без четких сигналов и шагов из Киева можем потерять поддержку. На фоне конституционного и судебного кризиса видим фактический отход от реформ. Западные партнеры вкладывали в них деньги по просьбе предыдущей власти. Офис Владимира Зеленского отходит от этого курса. Провисают реформы в секторе безопасности. Есть достижения, но динамика недостаточная", - объясняет эксперт.

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Вторая проблема - подняли голову пророссийские силы, говорит он.

"Возвращаются кадры, которые дискредитировали себя во времена Януковича. Мир видит этот реванш. Если Владимир Зеленский, его правительство и монобольшинство в Верховной Раде не будет противодействовать, отношение Запада изменится.

Мы не можем оставаться в серой зоне между Россией и ЕС-НАТО. Надо ускорить присоединение к западным экономических, политических, структурам безопасности. Без этого будем всегда чувствовать угрозу. Пребывание Украины в буферной зоне во многом и привело к агрессии Путина. Сейчас в обществе снова пытаются поднимать эту дискуссию. Мол, может лучше держать нейтралитет. Мне казалось, в 2014 году мы поставили точку в этом вопросе. Что Украина исторически, географически и культурно являются частью Запада. Теперь надо присоединиться прежде всего в НАТО. Имеем на это годы, а не десятилетия. В противном случае на нас махнуть рукой и тогда останемся один на один с внешними врагами. Россия всегда будет пытаться поставить Украину под свое доминирование", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

В октябре состоялся саммит Украина - ЕС и визит Владимира Зеленского в Великобританию.