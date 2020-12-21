Подарок Зеленскому от Путина: Сенцов прокомментировал свое освобождение из плена

Бывший политзаключенный режиссер Олег Сенцов вернулся из плена 7 сентября 2019-го. Фото: president.gov.ua

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов прокомментировал собственное освобождение из русского плена, назвав его подарком Владимиру Зеленскому от его российского коллеги Владимира Путина.

Это делалось, чтобы склонить Зеленского на какие-то уступки, рассказал Сенцов в интервью журналистке Янине Соколовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Ермака упрекнул Сенцова в неблагодарности - сети разгневались

"Я сказал спасибо Зеленскому первому, когда сошел "с небес на землю" и пожал ему руку. Действительно, я ему благодарен за это, он сделал это, "последнюю милю". До этого делали пять лет - и Порошенко, и активисты , рядовые граждане, европейские политики. Зеленский прошел "последнюю милю". И все понимают, что это делал Путин ему - дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на большие переговоры, чего-то отдал. Это было понятно. но я не буду молчать, я буду говорить, как оно, никто мне рот не закроет ", - сказал Сенцов.

Он добавил, что имел две встречи с Зеленским, одна из которых - сразу после освобождения, у самолета. Он также утверждает, что не хочет встречаться с президентом, потому что "не сможет ничего ему донести".

Сенцова вместе с крымчанином Олексндром Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. 7 сентября 2019 в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных, среди них Сенцов с Кльченком.