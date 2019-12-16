Под Офисом президента устроили одиночный пикет

Женщина надеется добиться встречи с президентом и просить его посодействовать включению Валерия в списки на обмен. ФОТО: tsn.ua

Под Офисом президента пикетирует жена гражданского пленного Валерия Матюшенко, которого террористы ДНР отказываются включать в списки на обмен.

Боевики задержали Валерия в июле 2017 по обвинению в шпионаже. Приговорили к 10 годам заключения. В списках обмена 2017 года его фамилия значилась, однако выдачи мужчины тогда добиться не удалось. Сейчас же террористы утверждают, что такого заключенного у них нет, сообщает ТСН.

По словам женщины, удерживают Валерия в Макеевской колонии. Там его навещала мама. В последнее время состояние здоровья мужчины резко ухудшилось. Как удалось узнать от местных медработников, он нуждается в немедленной медицинской помощи.

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В органы власти жена Валерия обращалась неоднократно. Ответ получает один и тот же: боевики наличие ее мужа не подтверждают.

"Я не знаю как помочь моему мужу, как его спасти. Вижу выход — это только встреча с Владимиром Александровичем. Хотела обратиться также и к Путину. Владимир Владимирович, я понимаю, что для вас жизнь моего мужа — это капля в море. А для меня это смысл жизни. Это моя жизнь! Я вас очень прошу, отдайте моего мужа. Ему нужна срочная медицинская помощь. Хватит горя, хватит слез! Верните женщинам их мужей, матерям — сыновей, детям — их родителей!", — обратилась женщина.

На 18 декабря запланировано обсуждение вопросов обмена пленными. Спорить о соответствии обмена — кого больше, кого меньше — не собираются. Соблюдать в переговорах Украина будет американский либо израильский принцип, согласно которому каждый украинский солдат ценнее "ста чужих".