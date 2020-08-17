Под Николаевом горит свалка

В Витовском районе, Николаевской области загорелася свалка, спасатели ликвидируют пожар площадью 1000 кв. м

Информация о возгорании поступила на линию "101" сегодня в 15:29. Об этом сообщает пресс служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

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"По вызову направлено пожарных 3, 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей, очередное изменение оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Также привлечены водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора ЧП" Мильча "и один автомобиль, который подвозит землю в наиболее проблемных участков и с помощью бульдозера в дальнейшем ее утрамбовывают ", - говорится в сообщении.

В католическом костеле в г. Малин Житомирской обл. стался пожар. Костел расположен в 100 м от подразделения пожарно-спасательной части. Спасатели сами заметили дым в помещении двухэтажного кирпичного храма.