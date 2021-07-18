Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев

Вблизи Мариуполя завершились учения отдельного отряда специального назначения военной части 3057 Нацгвардии Украины.

Основная цель занятий - повысить уровень организации ведения боя в различных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Министерство внутренних дел.

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Во время учений бойцы получили теоретические и практические знания по управлению зенитными установками. Улучшили навыки в определении расстояния до целей, ориентировании на местности, передвижении к огневой позиции и от нее в укрытие.

Кроме того, отработали порядок работы механизмов, зарядки и разрядки, правильность уничтожения воздушных и наземных целей.

Завершающим этапом полевых занятий стало тактические учения с боевой стрельбой, где расчетам поставили задачу уничтожить условного противника, как воздушного, так и наземного. Зенитчики должны были привлечь все свои навыки и умения и максимально поразить все мишени.

По словам начальника полка, с поставленными задачами все расчеты справились.

10 июля украинские пограничники проходили горную подготовку на Airbus Helicopter H125 над Карпатами. Участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией. Пограничники также облетели Говерлу - самую высокую гору Украины.