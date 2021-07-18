Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры

Вблизи села Камышеватое Донецкой области во время археологических раскопок кургана нашли два захоронения срубной культуры, эпохи поздней бронзы.

Раскопки вела научная экспедиция в составе преподавателей и студентов Мариупольского государственного университета, сообщает Суспільне.

Археологи нашли захоронение человека, который лежит на левом боку, головой на восток, что присуще для срубной археологической культуры.

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"В кургане эпохи поздней бронзы таких захоронений два. Их обнаружили на территории между селами Стародубовка и Камышеватое. Когда-то здесь в степях жили скотоводы", - рассказал заместитель начальника археологической экспедиции Сергей Небрат.

Рядом с каменной могилой нашли и другое захоронение, а также горшок и мясную пищу, которую положили в могилу, остатки деревянной чаши с бронзовой оковкой.

Недавно на археологическом памятнике Китая бронзового века, городище Саньсиндуй, археологи обнаружили шесть новых жертвенных ям с 1 тыс. артефактов.

Возраст почти всех находок определили в 3 тыс. Лет. Тогда теми территориями управляло царство Шу. Ценными предметами назвали золотые и бронзовые маски, предметы с выгравированными драконами и коровами, миниатюрные скульптуры из слоновой кости, шелк, образцы древнего риса и семян. Также впервые за всю историю памятника удалось обнаружить бронзовую фигурку человека, сидящего на коленях с повернутой в сторону головой.