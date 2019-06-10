Под ГПУ устроили митинг

Фото: 24tv.ua

Под зданием Генеральной прокуратуры собралась группа активистов. Требуют объявить подозрения вероятным заказчикам убийства Екатерины Гандзюк — председателю Херсонской ОГА Андрею Гордееву и заместителю председателя Евгению Рищуку.

"Юра, выходи!", "А Юра выйдет?" — выкрикивали активисты, имея в виду генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Однако никто из представителей ГПУ к людям так и не вышел. Сообщает 24tv.

На футболках у активистов изображена надпись "Кто стоит за убийством Гандзюк?". На асфальте участники акции написали: "Требуем приговоров заказчикам". Также развернули плакаты с именами вероятных заказчиков.

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"Есть множество доказательств, достаточных для вручения подозрения А. Гордееву и Е. Рищуку. Они были в БПП. У них нет подозрений. Совпадение? Нет, просто генеральный прокурор, потерявший мотивацию думать о своей репутации. Потому что привык, что у нас короткая политическая память. Смерть Кати эту память очень оздоровит", — отметил участник акции юрист Маси Найем.

Убийцам общественного деятеля Екатерины Гандзюк вынесли приговор. Обвиняемые в убийстве свою вину признали. Прокуратура изменила подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Заказчиков убийства до сих пор не установили.