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среда, 02 марта 2022 16:46

Спецтема: Напад Росії на Україну

Под Чернобылем уничтожили российский командный пункт

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Под Чернобылем уничтожили российский командный пункт
Начальник штаба оставил свой личный состав на уничтожение ВСУ. Фото: facebook.com/ChornobylNPP

Под Чернобылем украинские защитники уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки.

Начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нирков бежал в Беларусь, сообщил 2 марта пресс-центр Вооруженных сил Украины в Telegram.

"ВСУ уничтожили командный пункт орков в селе Дитятки. Нирков оставил свой личный состав на уничтожение нашей армии. Вот вам и "бесстрашный русский генерал", - говорится в сообщении.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял ранее, что украинские военные потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. О состоянии объектов ЧАЭС и хранилища ядерных отходов пока неизвестно.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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