Почтой из Украины хотели отправить пулемет времен нацистской Германии

Таможенная служба нашла пулемет времен нацистской Германии. Фото: Сегодня

Житель Буковины пытался отправить разработанное в нацистской Германии оружие в почтовом отправлении во Францию.

Он завернул пулемет в фольгу и указал, что это запчасти, сообщает Киевская таможня Госпогранслужбы в Facebook.

"Смертоносное оружие, которое было разработано в нацистской Германии и принято на вооружение Вермахта в 1942 году, работники Киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель украинской Буковины посылал во Францию", - говорится в сообщении.

В посылке должны были находиться запчасти. Однако, вместо задекларированных запчастей на сканере таможенники обнаружили оружие, которое во времена Второй мировой прозвали "циркулярной пилой Гитлера", или еще "газонокосилкой". Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканируя технику, отправитель предусмотрительно завернул пулемет в фольгу.

Украинским законодательством в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему. Поэтому оружие направлено на экспертизу, а в отношении же украинского отправителя таможней рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

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Пулемет "MG 42" является относительно простой конструкцией, обладал способностью обеспечивать потрясающий объем огня на подавление (осуществлял 1200-1300 выстрелов в минуту), позволял вести прицельный огонь на расстояние до 2000 метров, замена ствола у него осуществлялась только одним человеком за 6-10 секунд.