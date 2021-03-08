Почти половина предпринимателей в Украине - женщины

ФЛП-женщин в Украине 46%. Фото: Укринформ

Женщины составляют 46,6% от всех предпринимателей в Украине.

"863 455 женщин работают в Украине как ФЛП, это почти половина от всех предпринимателей - 46,6%", - говорится в сообщении сервиса для работы с открытыми данным Opendatabot.

Больше всего женщин - 43,6% или 376 895 человек - заняты в сфере розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, и в сфере предоставления других индивидуальных услуг - 9,3% (80 165 человек).

Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - в этой сфере работает 41 557 женщин.

41039 женщин-ФЛП занимаются оптовой торговлей (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), более 35 тыс. - операциями с недвижимым имуществом.

Деятельностью по обеспечению блюдами и напитками занимается - 31131 женщина, предоставлением информационных услуг - 17141, деятельностью в области права и бухгалтерского подле - 14382, рекламной деятельностью и исследованием рынка - 13 106 женщин.

42609 или 4,9% женщин-ФЛП заняты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с этой деятельностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины в Раде более продуктивны, чем мужчины - статистика

Ежегодно доля женщин среди ИТ-ФЛП существенно возрастает. В 2016 году разница между количеством мужчин и женщин-ФЛП составляла 10,4%, в 2020 - 7%, в 2021 - 6,7%.