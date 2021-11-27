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суббота, 27 ноября 2021 19:59

Почти 3 тыс. учителей отстранили от работы: где больше всего антивакцинаторов

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Почти 3 тыс. учителей отстранили от работы: где больше всего антивакцинаторов
В Украине из-за отсутствия прививки от работы отстранили 2,8 тыс. учителей. Фото: REUTERS

2,8 тыс. педагогических работников учреждений общего среднего образования отстранили от работы из-за отсутствия прививки против Covid-19.

Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 соответственно, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

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"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников", - отметил он.

Из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в красной зоне дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

Вакцинальная кампания против Covid-19 среди педагогов продолжается.

С 9 декабря невакцинированных против коронавируса госслужащих и работников социальных организаций начнут отстранять от работы.

Увольнять работника из-за того, что у него нет прививки, незаконно.

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