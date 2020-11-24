Почти 150 тыс. украинцев собрались на майдане Независимости

24 ноября 2013 года в Киеве на майдане Независимости состоялся один из самых массовых митингов, который собрал 150 тыс. человек. Люди собрались из-за отказа правительства подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом. Акции протеста привели к свержению правления президента Виктора Януковича и его бегства за пределы страны.

Автор: www.unian.ua 24 ноября состоялся митинг на Майдане

С 2007 года между Украиной и ЕС проводили длительные переговоры по подготовке Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Подписание Соглашения планировали 28 ноября 2013 в Вильнюсе, но 21 ноября Кабинет Министров Украины решил приостановить процесс на неопределенный срок.

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21 ноября, после обнародования решения правительства, люди стали собираться в Киеве на майдане Независимости. Там состоялся митинг с участием около 1,5 тыс. человек. Аналогичные мероприятия прошли на центральной площади в Донецке, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Хмельницком и Ужгороде, а также в городах Европы, США и Канады.

Автор: www.lvivpost.net/ Митингующие в разных городах

Митинг 24 ноября прозвали Евромайданом. Граждане единогласно приняли требование об отставке правительства Азарова, отмене решения об отказе от ассоциации ЕС. Протестующие начали установку палаток.

26-27 ноября студенты киевских университетов объявили о предупредительных забастовках, в которых приняло участие до 15 тыс. человек.

События 30 ноября стали переломными. Власти приказали спецподразделения "Беркут" разогнать протестующих. Жестокость и беспредел правоохранителей вызвали осуждение со стороны большей части общества.

Автор: 18000.com.ua Берутивци разгоняют митингующих

С 1 декабря протесты в Киеве получили невиданной массовости. Люди захватили Киевскую городскую администрацию, произошли столкновения с правоохранителями у здания Администрации президента, оппозиция сформировала Штаб сопротивления. Власть силами спецподразделений осуществила несколько неудачных попыток разогнать протестующих, количество которых в Киеве неуклонно росло.

Переломный момент Евромайдана состоялся 20 февраля, когда Верховная Рада постановлением признала действия силовых структур незаконными. 21 февраля 2014 лидеры оппозиции подписали с Виктором Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине.

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Верховная Рада проголосовала за постановление о восстановлении легитимного конституционного строя, что лишило Януковича возможности влиять на действия правительства. Опасаясь за свою безопасность, в ночь с 21 на 22 февраля он оставил Администрацию президента и уехал в Харьков, а затем через Крым - в Россию.

Автор: www.unian.ua Михайловский собор стал прибежищем для протестующих

22 февраля Верховная Рада Украины 328-ма голосами народных депутатов поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с поста президента Украины. Такое решение аргументировала самоустранения Януковича от выполнения своих обязанностей. На 25 мая 2014 был назначен внеочередные выборы главы страны.

Во время протестов в декабре 2013 - феврале 2014 года в Киеве погибло от пыток и избиений 108 человек, ранены несколько тысяч. Несколько десятков считаются пропавшими без вести. Погибших участников Евромайдана назвали Небесная сотней. Первые церемонии прощания с ними состоялись на Майдане 21 февраля.

Через 3 дня против бывшего президента Виктора Януковича, министра внутренних дел Виталия Захарченко и ряда должностных лиц возбуждены уголовные дела за массовые убийства мирных граждан и их объявлен в розыск.

16 ноября 2020 Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича.

Виктор Федович начал руководить страной 25 февраля 2010. Однако до конца каденции не удержался на посту: сбежал из столицы вечером 21 февраля 2014 после массовых избиений на майдане Незалежности.