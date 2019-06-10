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понедельник, 10 июня 2019 21:45

Почему за катастрофу на реке Рось никто не освободит кресло

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Почему за катастрофу на реке Рось никто не освободит кресло
В притоку реки Рось из-за аварии попала тонна химикатов Фото: Вести

Опасные химикаты в Украине слишком доступны.

Об этом Gazeta.ua рассказал президент центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

В приток реки Рось из-за аварии попала тонна химикатов - инсектицида "Нурел Д". Есть угроза загрязнения всей реки, которая течет через несколько областей, в ней нельзя купаться и ловить рибу. Река Рось протекает через более 70 населенных пунктов, в том числе районные центры Киевской, Черкасской и Винницкой областей. До недавнего времени река была одной из самых чистых в Украине.

"Мелочной инцедент с первого взгляда, имеет очень тяжелые последствия. Одно дело, если бы химикаты попали в землю. Тогда это осталось вопросом локальным. Другое - когда вылились в воду, и понеслись дальше. Отвечать должен тот, кто допустил нарушение правил обращения с химикатами. Но возникает вопрос, как организована охрана и реализация химикатов, что так легко совершить подобное. Водитель не должен стать козлом отпущения, хотя за свои действия должен ответить. Ситуация значительно глубже. Раз есть хищение опасных химикатов, значит не должным образом устроен доступ к ним", - говорит Михаил Гончар.

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Эксперт считает, что власть должна понести ответственность.

"У нас нет традиции культуры поведения, когда ответственные лица подают в отставку. Не потому, что виноваты, а потому, что так принято. Раз в твоем хозяйстве случилась беда, значит ты не досмотрел. Ответственное лицо, такое как министр внутренних дел или министр экологии должны написать заявление и уйти в отставку. Но этого нет, потому что не работает правовая система ", - подчеркнул Гончар.

Ответственность за чрезвычайные события в регионах должна нести центральная власть. Об этом Gazeta.ua рассказал философ Игорь Лосев.

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10
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