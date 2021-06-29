Почему умирает Днепр. Отчет Счетной палаты Украины

В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель. Среди других - гербицид атразин, металлы кадмий и никель, что угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом свидетельствуют результаты аудита Счетной палаты Украины.

Автор: rp.gov.ua Счетная палата Украины подготовила отчет об эффективности мероприятий по оздоровлению Днепра

Исследование касалось эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года.

В каком состоянии Днепр

Последние проведенные исследования выявили, что показатели качества воды в реке ухудшаются. В частности, имеются значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

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Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

Сколько денег потратили

Как говорится в справке, в рамках реализации Программы на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды за четыре года направили 4,2 млн грн. Что крайне недостаточно. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента.

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И это при том, что использование бассейна реки расчетно по 2017 - 2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд куб. м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

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"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет. Расходы могут быть более чем 2 тысячи раз больше предусмотрены расходы из бюджета на выполнение мероприятий Программы по этому направлению", - отмечается в отчете.

Объем выполненных работ: ожидания и реалии

Всего в течение 2013-2020 годов в рамках программы экологического оздоровления бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды за счет всех источников финансирования:

- построили и реконструировали канализационные сети водоотведения протяженностью 16,2% плановых объемов;

- построили противоэрозионные гидротехнические сооружения и осуществили агротехнические противоэрозионные мероприятия на площади 0,1% плановых объемов;

- построили и реконструировали 14,3% сооружений ливневой канализации, обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%;

- системы более чистого производства созданы только на трех из 162 предприятий, что составляет 1,9%.

Во время скрининга загрязнения реки Днепр в воде обнаружили пестициды и лекарства от коронавируса. Концентрация загрязнителей превышает порог токсичности, рассказал директор Института окружающей среды, Словацкая Республика, Ярослав Слободник.