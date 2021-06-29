Почему умирает Днепр. Отчет Счетной палаты Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 18
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 396
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 603
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 450
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1053
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1170
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
3
3
7
30
5
&quot;Два деда-мопеда&quot; - Арахамия обозвал соавторов Конституции
"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Видео
Все видео
"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 18
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 459
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1773
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 720
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 819
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 18:47

Почему умирает Днепр. Отчет Счетной палаты Украины

  Комментировать

В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель. Среди других - гербицид атразин, металлы кадмий и никель, что угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом свидетельствуют результаты аудита Счетной палаты Украины.

Автор: rp.gov.ua
  Счетная палата Украины подготовила отчет об эффективности мероприятий по оздоровлению Днепра
Счетная палата Украины подготовила отчет об эффективности мероприятий по оздоровлению Днепра

Исследование касалось эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года.

В каком состоянии Днепр

Последние проведенные исследования выявили, что показатели качества воды в реке ухудшаются. В частности, имеются значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Автор: bastion.tv
  Ежегодно в теплый сезон вода Днепра "цветет" из-за загрязнения. Это является причиной массовой гибели рыбы
Ежегодно в теплый сезон вода Днепра "цветет" из-за загрязнения. Это является причиной массовой гибели рыбы

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

Сколько денег потратили

Как говорится в справке, в рамках реализации Программы на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды за четыре года направили 4,2 млн грн. Что крайне недостаточно. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице река Лыбидь окрасилась в ядовито-желтый цвет: показали фото

И это при том, что использование бассейна реки расчетно по 2017 - 2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд куб. м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Автор: zv.zp.ua
  Выброс отходов в Днепр из крупных помислових предприятий зафиксировали в Запорожье в 2019 году
Выброс отходов в Днепр из крупных помислових предприятий зафиксировали в Запорожье в 2019 году

"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет. Расходы могут быть более чем 2 тысячи раз больше предусмотрены расходы из бюджета на выполнение мероприятий Программы по этому направлению", - отмечается в отчете.

Объем выполненных работ: ожидания и реалии

Всего в течение 2013-2020 годов в рамках программы экологического оздоровления бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды за счет всех источников финансирования:

- построили и реконструировали канализационные сети водоотведения протяженностью 16,2% плановых объемов;

- построили противоэрозионные гидротехнические сооружения и осуществили агротехнические противоэрозионные мероприятия на площади 0,1% плановых объемов;

- построили и реконструировали 14,3% сооружений ливневой канализации, обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%;

- системы более чистого производства созданы только на трех из 162 предприятий, что составляет 1,9%.

Во время скрининга загрязнения реки Днепр в воде обнаружили пестициды и лекарства от коронавируса.

Концентрация загрязнителей превышает порог токсичности, рассказал директор Института окружающей среды, Словацкая Республика, Ярослав Слободник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему умирает Днепр. Отчет Счетной палаты Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10323
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7614
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6723
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5391
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3600
Общество
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК) Просмотров: 18
"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак
 Просмотров: 63
Carlsberg Ukraine придерживается высоких медицинских стандартов на производстве (PR)
Carlsberg Ukraine придерживается высоких медицинских стандартов на производстве (PR) Просмотров: 81
Адская жара в Украине бьет новые температурные рекорды
Адская жара в Украине бьет новые температурные рекорды Просмотров: 342
"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции
"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции
3
 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
5
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 56578
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть