В Днепре нашли следы лекарств от коронавируса

В Днепре нашли 19 специфических загрязнителей. Фото: pinterest.com

Во время скрининга загрязнения реки Днепр в воде обнаружили пестициды и лекарства от коронавируса.

Концентрация загрязнителей превышает порог токсичности, рассказал директор Института окружающей среды, Словацкая Республика, Ярослав Слободник.

"Что мы видели в пробах? Что касается металлов, мы смотрели на 8. Можно было ближе посмотреть на цинк и медь и включить их в список специфических загрязнителей бассейна реки Днепр, потому что они во многих местах превышали пороговые концентрации токсичности. Ртуть мы нашли только в одной пробе. Боялись, что в наших пробах будет много диоксина, но это не так. Мы нашли в рыбах Brominated diphenylethers (бромированные дифениловые эфиры - вещества, которые используются для различных целей, в том числе и при изготовлении строительных материалов - Gazeta.ua), это есть и в нашей крови", - сказал он.

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По его словам, в некоторых местах уровень загрязнения больше, чем в других.

"Много концентрации некоторых пестицидов. Когда умирает флора/фауна, можно установить порог токсичности для тербутилазина, и здесь большие концентрации. Лекарства, используемые против коронавируса, были найдены в более 50 процентов проб", - отметил Слободник.

Он также сообщил, что в Днепре нашли 19 специфических загрязнителей. Из них 9 - пестициды, 9 - фармацевтические и один Galaxolidone (средства личного ухода - Gazeta.ua).

Скрининговый мониторинг речного бассейна Днепра провели в рамках проекта Европейского Союза "Водная Инициатива Плюс" для стран Восточного партнерства. Пробы для анализа брали с 7 по 16 октября 2020 года. Исследователи отобрали 27 проб поверхностной воды и пять проб биоты - рыбы.