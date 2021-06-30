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среда, 30 июня 2021 18:47

Почему украинских детей не пускают за границу

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Почему украинских детей не пускают за границу
В Госпогранслужбе напомнили, что для выезда ребенка за границу нужны дополнительные документы. Фото: unsplash.com

Почти 800 решений об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины ее гражданам, не достигшим 16 лет, приняла с начала 2021 Госпогранслужба. В 2020 году таких случаев было почти полторы тысячи.

Решение о запрете выезда несовершеннолетних обусловлены преимущественно отсутствием нотариально удостоверенного согласия одного или обоих родителей, сообщили в Пресс-служба ведомства.

"Стоит заметить, что планируя незаконный вывоз детей за границу," перевозчики "часто решаются на уголовные преступления. Среди таких преступлений: предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, незаконная переправка лиц через государственную границу. Значительное количество вывозов детей сопровождается фальсификацией документов. В ходе проведения дополнительных проверочных мероприятий пограничники нередко устанавливали, что один из родителей на момент выдачи нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка находился за пределами Украины и физически не мог оказать такое согласие. Обо всех случаях обнаружения признаков уголовных преступлений пограничники информируют компетентные органы для принятия решения о начале досудебного расследование ", - говорится в сообщении.

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Пограничники напоминают, что выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется с согласия обоих родителей или усыновителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста. В том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором идут дети.

При этом в нотариально удостоверенной согласии должно быть указано государство следования и временные промежутки пребывания в ней ребенка.

Более подробный перечень документов для каждого конкретного случая выезда ребенка за границу приводится в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.

Кабинет министров Украины упростил крымским школьникам процедуру пересечения границы. Отныне достаточно иметь паспорт. Раньше для такой поездки детям необходимо было сопровождение обоих родителей или нотариально заверенное согласие одного из них.

Дети в возрасте с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать пропускные пункты с биометрическим паспортом Украины и при наличии информации о них в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

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30
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