Почему учителя не могут записаться на вакцинацию

Учителя не должны регистрироваться в "Действии". Фото: pixabay.com

Украинские учителя не могут записаться на прививку от коронавируса через портал "Действие".

Их будут вакцинировать мобильными бригадами в школах, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Екатерине Булавиной.

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"Работников образования в "Действии" не регистрируют. Там запись в лист ожидания. В "Действии"написали, что вы работник образования, вас в списках подаст работодатель. У нас есть видение, что мы школы охватим мобильными бригадами. То есть будет выездная мобильная сессия в школу, где все учителя будут вакцинированы", - заявил Ляшко.

В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса. Один из них - зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения.