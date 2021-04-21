Почему сегодня никому нельзя доверять

Вечером сделайте компресс на веки для снятия усталости с глаз. Фото: pixabay.com

21 апреля трудно будет забеременеть. Не стоит прибегать к искусственному оплодотворению. Вследствие отношений со случайными знакомыми рискуете заразиться венерическими заболеваниями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошее время для профилактики снижения остроты зрения, - говорит астролог. - Пропейте соответствующие витамины. Вечером сделайте компресс на веки для снятия усталости с глаз. Мойте ноги теплой водой. Не время закаливаться. Могут беспокоить боли в коленях. В этот день нельзя доверять никому. Если очень хочется рассказать кому-то свою тайну, возьмите ручку и запишите ее в дневник. Так убережете себя от сплетен и поучений".

Овен

Остерегайтесь падения. Двигайтесь осторожно. Повышается ломкость костей. Могут беспокоить старые травмы колен.

Телец

У мужчин возможные проблемы с потенцией. Это временное явление. Женщинам следует быть осторожными с выбором сексуального партнера.

Близнецы

Могут возникать сбои в работе гормональной системы. Месячный цикл у женщин будет проходить трудно. Возможны задержки начала цикла.

Рак

Избегайте стрессовых ситуаций. Старайтесь поддерживать равновесие. Нервные срывы будут приводить к сбою в работе сердечно-сосудистой системы.

Лев

Снижается острота зрения. Берегите глаза от травм и чрезмерной нагрузки. Нельзя проводить операции на органах зрения.

Дева

Уменьшайте ежедневный прием лекарств. Дайте отдохнуть печени и почкам. Обезболивающие будут действовать слабо. Возможно появление аллергических реакций.

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Весы

Возможно ухудшение самочувствия из-за резкого колебания артериального давления. Дозируйте физические нагрузки во время тренировки.

Скорпион

Не допускайте кислородного голодания тканей тела. Много двигайтесь. Принимайте утром контрастный душ. Спите в хорошо проветренной комнате.

Стрелец

Состояние больных изменится к лучшему. Выздоравливайте и набирайтесь силы. Здоровым людям лучше заняться упражнениями на поддержание организма в надлежащей форме.

Козерог

Могут напомнить о себе заболевания желудочно-кишечного тракта. Не переедайте. В конце недели проведите очищение организма.

Водолей

Берегитесь заболевания простудой и гриппом. Не разговаривайте громко на улице. Вы можете потерять голос. Поддержите свой иммунитет.

Рыбы

Стимулируйте отток крови из вен. Возможны отеки ног в конце рабочего дня. Больные тромбофлебит должны внимательно следить за состоянием здоровья.

21 апреля состоятся изменения в вашем окружении. Астрологиня предупредила, кому этот день принесет славу и деньги.