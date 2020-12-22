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вторник, 22 декабря 2020 15:16

Почему Новый год лучше встретить в джинсах - астролог шокировала советами

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Почему Новый год лучше встретить в джинсах - астролог шокировала советами
Не демонстрируйте чего-то дорогого и изысканного. Лучше пусть это будут джинсы, блузы с длинными рукавами, свитера с широким воротником и массивными карманами. Фото: pixabay.com

Новый 2021 надо встретить в удобной одежде. Откажитесь от приталенных платьев и рубашек. Наряд должен быть свободными, без глубокого декольте и открытой спины. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не демонстрируйте обнаженные части тела, - советует астролог. - Даже чулки пусть будут плотными. Вокруг шеи можно завязать платок или накинуть шаль. Отдавайте предпочтение желтому, красному и черному цветам, но не белом. Не пытайтесь одеждой подчеркивать свой статус. Люди за столом должны выглядеть равными".

Не демонстрируйте чего-то дорогого и изысканного. Лучше пусть это будут джинсы, блузы с длинными рукавами, свитера с широким воротником и массивными карманами.

"Подчеркните свой стиль кожаным поясом, подвесками и амулетами. Подойдут многослойное ожерелье, бусы и массивные серьги. Хорошо, если в одежде будут элементы вышивки, как на наших традиционных украинских костюмах", - говорит астролог.

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Волосы лучше распустить. Не выравнивайте, если кудрявые от природы.

"Все натуральное будет выглядеть лучше, - говорит Максимова. - Откажитесь от бальзамов, лаков и пенок. Ничего заглаживать не стоит. Хотите украсить - вплетите в косы ленты. Но избегайте живых и искусственных цветов в волосах. Макияж пусть будет естественным. Можно добавить ярко-красной помады, воспользоваться коричневым или черным карандашом для бровей".

По словам астролога, обувь должна быть удобной. Выберите сапожки. Без высоких каблуков и длинных носков.

"Эта Новогодняя ночь будет особенной. Женщинам советую закончить приготовления пищи до 20:00, пока Луна будет оставаться в знаке Рака". Какие блюда ставить на новогодний стол, чтобы удача сопровождала вас в 2021 году - читайте советы астролога.

Автор: Gazeta.ua
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22
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