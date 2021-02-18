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четверг, 18 февраля 2021 18:48

Почему некоторые люди меньше чувствуют холод - интересное исследование

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Почему некоторые люди меньше чувствуют холод - интересное исследование
Исследование провел Каролинский институт в Швеции. Фото: pixabay.com

1/5 населения мира имеет устойчивость к более низким температурам благодаря генетической мутации.

Она позволяет им никогда не чувствовать холода, опубликовали результаты исследования Каролинского института в Швеции в Американском журнале генетики человека, передает Daily Mail.

Ученые попросили 32 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет сидеть в воде с температурой 14°C, пока температура тела не упадет до 35,5°C.

Затем они измерили электрическую активность мышц и взяли биопсию мышц добровольцев, чтобы изучить содержание белка и состав волокон.

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По результатам исследований, белок α-актинин-3, содержащийся в волокнах внутри мышц, отсутствует у 20% людей. Его отсутствие помогает им лучше поддерживать температуру.

Команда исследователей считает, что этот генетический вариант мог защитить современных людей, которые мигрировали из Африки более 50 тыс. лет назад, от холода.

Исследователи добавляют, что пока что неизвестно, влияет ли дефицит α-актинина-3 на устойчивость к жаре или реакцию на различные типы спортивных тренировок.

Разработали простой медицинский тест, который может обнаружить рак матки с помощью влагалищных мазков или мочи. Эта разработка поможет снизить риск смертности женщин от болезни.

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