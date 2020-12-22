Почему локдаун вводят в январе и только на 2 недели

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Фото: pixabay.com

Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа.

Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

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"Почему в январе? Потому что у нас в конце января - начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества больных гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при Covid, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения. Кроме того, у нас еще есть "естественный украинский локдаун" с 1 по 7 (января -Gazeta.ua) по мобильности населения. В это время у всех природные каникулы, очень часто люди проводят время с семьей", - сказал министр.

Он добавил, что для Минздрава важно было провести этот карантин в январе.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Будут введены усиленные карантинные ограничения.