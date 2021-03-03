Почему к вину лучше всего подходит сыр - факт, о котором вы не знали

Диетические масла снижают восприятие терпкости. Фото: pinterest.com

Французские исследователи доказали, что жиры в пище взаимодействуют с соединениями в вине, улучшая вкус напитка.

Исследование провели Жюли Жеан и его коллеги из Университета Бордо, что во Франции.

Они изучили, как липиды - жирные молекулы, содержащиеся в сыре, мясе, растительных маслах и других продуктах - взаимодействуют с танинами винограда, пишет Daily Mail.

Танины - это группа горьких и вяжущих соединений, которые содержатся в растениях, семенах, коре, древесине, листьях и кожуре фруктов, в частности в винограде.

"Диетические масла снижают восприятие терпкости растворов виноградных танинов. Наши результаты подчеркивают, что пищевые липиды являются решающими молекулярными агентами, которые влияют на наше сенсорное восприятие при употреблении вина", - говорят исследователи.

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Кроме этого, известны также удачные сочетания отдельных видов вина с другими блюдами. Например, Шардоне и голландский соус, Каберне Совиньон со стейком.

"Рапсовое и виноградная масло уменьшают или даже устраняют терпкость таниновых растворов. Также они больше не кажутся вязкими, а приобретают фруктовые нотки после употребления оливковых масел", - говорят эксперты.

Ученые установили, сколько нужно есть овощей и фруктов для здорового функционирования организма. Они разработали идеальную формулу их сочетание в рационе.