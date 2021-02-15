Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным

Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя. Фото: unsplash

Хлеб, купленный в крупных торговых сетях, может быть опасным из-за приготовления с нарушением технологии.

Из-за халатности работников покупатели рискуют приобрести продукт, зараженный плесенью и токсинами, рассказал пекарь Игорь Лаврешин в эфире "Украина 24".

"Опасной может быть не столько сама плесень, сколько микотоксины, которые содержатся в таком хлебе - продукты жизнедеятельности этих грибов. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации", - убежден Лаврешин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

По его словам, если на хлебе присутствуют следы животных или насекомых, нужно писать жалобы и не употреблять этот продукт ни в коем случае.

"С наступлением тепла в некачественном хлебе может появиться картофельная болезнь. Если вы хотите сохранить хлеб на долгий срок, я рекомендую его замораживать. Если хранить как обычный продукт, рекомендую делать это в плотно закрытом сосуде - стандартной деревянной хлебницы, алюминиевой кастрюли", - отметил пекарь.

По его словам, стандартный срок хранения хлеба - до 7 дней.

Хлеб в Украине скоро может подорожать на 10-15%. Причиной роста цен стало подорожание электроэнергии, которое влияет на себестоимость.