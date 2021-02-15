Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 99
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6318
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1188
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 459
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
4
6
4
5
6
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии
Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 459
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 495
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 603
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 11:51

Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным

  Комментировать
Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным
Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя. Фото: unsplash

Хлеб, купленный в крупных торговых сетях, может быть опасным из-за приготовления с нарушением технологии.

Из-за халатности работников покупатели рискуют приобрести продукт, зараженный плесенью и токсинами, рассказал пекарь Игорь Лаврешин в эфире "Украина 24".

"Опасной может быть не столько сама плесень, сколько микотоксины, которые содержатся в таком хлебе - продукты жизнедеятельности этих грибов. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации", - убежден Лаврешин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

По его словам, если на хлебе присутствуют следы животных или насекомых, нужно писать жалобы и не употреблять этот продукт ни в коем случае.

"С наступлением тепла в некачественном хлебе может появиться картофельная болезнь. Если вы хотите сохранить хлеб на долгий срок, я рекомендую его замораживать. Если хранить как обычный продукт, рекомендую делать это в плотно закрытом сосуде - стандартной деревянной хлебницы, алюминиевой кастрюли", - отметил пекарь.

По его словам, стандартный срок хранения хлеба - до 7 дней.

Хлеб в Украине скоро может подорожать на 10-15%. Причиной роста цен стало подорожание электроэнергии, которое влияет на себестоимость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 40979
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 28035
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 20286
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 17883
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 16677
Общество
Почему украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19
Почему украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19 Просмотров: 216
Что поможет избавиться морщин - медицинский гороскоп на 15 февраля
Что поможет избавиться морщин - медицинский гороскоп на 15 февраля
 Просмотров: 189
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
4
 1 Просмотров: 351
Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей
Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей
 Просмотров: 252
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
6
 Просмотров: 2187
Больше всего комментируют
12
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
Голосов: 55197
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть