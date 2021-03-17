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среда, 17 марта 2021 14:56

Почему эту неделя такая особенная - советы астролога не оставят равнодушным ни одного

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Почему эту неделя такая особенная - советы астролога не оставят равнодушным ни одного
В выходные лучше отказаться от молока, кофе и алкоголя. Пейте больше зеленого чая. Фото: pixabay.com

Эта неделя благоприятна для людей, которые точно знают, чего хотят. Не хватайтесь за все предложения заработка. Потратите много усилий, но заплатят меньше, чем обещали. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Воздержитесь от соблазна растратить все, что есть, - говорит астролог. - В выходные лучше отказаться от молока, кофе и алкоголя. Пейте больше зеленого чая. Он улучшит настроение и укрепит иммунитет. Приручайте животных, покупайте вазоны. Это защитит от стрессов. Ждите повышения на работе. Эта неделя - особенная. Будет везти упрямым и настойчивым. Не отказывайтесь от цели и уверенно двигайтесь вперед. Результат приятно удивит. Кошелек наполнится в пятницу".

Овен - 21 марта - 20 апреля

Смотрите, чтобы не пропустить удачные предложения. Сумеете выбраться из кризиса, который накрыл зимой. Еще не получив зарплату, будете знать, на что ее потратить. Выигрывает тот, кто часть заработка сэкономит.

Телец - 21 апреля - 20 мая

Не стоит бороться за чью-то благосклонность. Вас будут замечать и любить. Покупать технику лучше в воскресенье. Будьте бдительны к качеству товара, требуйте гарантийный талон у продавцов.

Близнецы - 21 мая - 21 июня

Руководителям стоит подбирать персонал. Неделя способствует для вхождения в ваш дом новорожденных и усыновленных детей.

Рак - 22 июня - 22 июля

Все пойдет в ваши руки. Покупайте недвижимость и авто, отправляйтесь в путешествие и командировки. Не молчите. К вашим мыслям будут прислушиваться. Отчуждение в семье удастся преодолеть в выходные. Беременность не будет наступать. Подумайте об усыновлении.

Лев - 23 июля - 23 августа

Часто будете отвлекаться от собственных дел, чтобы угодить кому-то. Неправильно оцените новых знакомых. Поэтому можете обжечься. Помните, первое впечатление - обманчиво.

Дева - 24 августа - 23 сентября

Тревожность будет влиять на ваше настроение. Не паникуйте. Оцените возможности. Финансов хватает, чтобы уверенно двигаться вперед.

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Весы - 24 сентября - 23 октября

Обходите работодателей, которые обещают большие заработки за короткое время. Анализ крови вызовет беспокойства. Не паникуйте. Пройдите повторное обследование через две недели.

Скорпион - 24 октября - 22 ноября

Подождите что-то планировать. Прислушайтесь, что говорят люди вокруг, накапливайте опыт. Ссоры могут возникнуть из-за того, что кто-то из близких не может определиться с работой или местом обучения.

Стрелец - 23 ноября - 21 декабря

Сейчас лучше синица в руках, чем журавль в небе. Новые знакомые принесут раздражение и беспокойство в ваш дом. Прислушайтесь к собственным идеям. Хороших хозяев выручат сбережения.

Козерог - 22 декабря - 20 января

Хороший период для перехода на новую должность. Вас ценит руководство. Вокруг будет много желающих пригласить на свидание. Не затягивайте с выбором. Дайте судьбе шанс сделать вас счастливым.

Водолей - 21 января - 20 февраля

Заработки растут. Будете иметь то, чего долго желали. Вокруг будут и надежные инвесторы, и талантливые подчиненные. Улучшит настроение переписки с любимыми. На сайте знакомств пары найти не удастся. Обходите душные офисы. Чаще проветривайте жилье. Пейте каждое утро больше чистой воды.

Рыбы - 21 февраля - 20 марта

Удаленная работа надоест. Пожелаете вернуться в коллектив, потому что скучаете по общению. Ваша помощь сейчас нужна незнакомцам. Отдайте часть заработанного на благотворительность. Отношения с любимыми изменятся к лучшему. Это подходящее время для браков.

Астролог рассказала, кому звезды предсказывают невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
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