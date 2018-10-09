Почему Черчилль целовал камень в Ирландии - 10 мест для поцелуев

Поцелуи - неотъемлемая часть традиций разных народов, и каждая культура придумывает свою уникальную "изюминку". Какую достопримечательность стоит поцеловать, чтобы получить удачу, счастье или богатство?

Скамья поцелуев Сиракузского университета

Традиция, которая дала каменной скамье название, возникла в 50-х годах прошлого века. Ее установили выпускники 1912 года Сиракузского университета (расположен в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США) в память о себе. Мужчины и женщины, которым надоело одиночество, должны поцеловать кого-то на этой скамье. А с 1970-го года появилось поверье, чтобы выйти замуж, женщине надо было поцеловать мужчину, который сядет рядом. Сегодня легенда та же: поцелуй кого-нибудь и найдешь свое счастье.

Камень красноречия

Если поцеловать этот камень, он наделит человека даром красноречия. Находится в замке Бларни в Ирландии, построенном в 1446 году. В одну из стен на вершине замка вмуровали камень, который якобы является частью Скунського камня - священной реликвии Шотландии, на которой короновались шотландские и английские монархи.

Раньше, чтобы поцеловать камень, людям приходилось рисковать жизнью. Человека опускали вниз головой за стену башни, держа за ноги. Сейчас владельцы замка сделали поручни, за которые можно держаться руками, и железную арматуру, чтобы не упасть вниз.

Уинстон Черчилль (бывший премьер-министр Великобритании) был замечательным оратором. Говорят, он приезжал в 1912 году проверить способности камня.

Американский сайт путешествий Tripadvisor назвал камень красноречия самым негигиеничным памятником в мире.

Faire la bise или приветственный поцелуй

Во Франции приветственный поцелуй является ежедневным неотъемлемым ритуалом каждого француза. Ни одна встреча не обходится без поцелуев. Французы приветствуют друг друга в кафе, во время случайной встречи на улице, в транспорте, магазине. Рабочий день французы начинают с обхода коллег с приветственным поцелуем, убежать не удастся - вас найдут позже и все равно поцелуют. При первой встрече можно ограничиться рукопожатием. Но если знакомство происходит в кругу друзей или родственников, уже при первой встрече к вам потянутся за традиционным поцелуем в щеку.

Традиция Faire la bise появилась во времена Великой французской революции в 1789 году и даже была прописана в конституции. Каждый гражданин Франции имел право приветствовать своих сограждан поцелуем независимо от пола. Отказ от приветственного поцелуя могла стать причиной заключения под стражу.

Недавно мэр небольшого французского города Морретт Од Пикар-Вольф предложила отказаться от традиционного приветствия в виде двукратного поцелуя. Мэр призналась, что в течение многих месяцев специально опаздывала на совещания в округе, чтобы не целоваться с 73 коллегами (по количеству городов округа).

Поцелуи кирпичей

После каждой гонки NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing - предприятие, занимающееся автомобильными гонками) и Indy 500 (ежегодные автомобильные гонки на трассе Индианаполис Мотор Спидвей в американском поселении Спидвей пригороде Индианаполиса, штат Индиана) гонщики целуют кирпичи. В 1996 году водитель Дейл Джаретт вместе с руководителем команды Тодом Парроттом решили, что им нужна традиция (победители Indy 500 всегда традиционно пьют молоко после побед). В конце концов они решили целовать ряд кирпичей у финиша трассы. Теперь это самая знаменитая традиция в спорте.

Поцелуй кольца Папы Римского

Целуя кольцо Папы Римского, верующие признают тот факт, что Папа является представителем Иисуса Христа на Земле. Кроме того, католики также целуют кольца представителей меньшего духовенства - кардиналов и епископов.

Кольцо Папы Римского, известное как "Кольцо рыбака", использовалось с середины XII столетия. Папский перстень призван напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, который по роду занятий был рыбаком. На кольце изображен Петр, который забрасывает невод с лодки. Символика перекликается со словами Христа о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ. Со времен средневековья сохраняется традиция, по которой каждый посетитель Папы имеет приложиться губами к кольцу в знак покорности и уважения. Однако в последнее время некоторые католики отказываются целовать кольцо, потому что считают это ущемлением личности.

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Kissing Post ( "Место для поцелуев")

На острове Эллис (расположен в восточной части США в Верхнем заливе Нью-Йорка) с 1892 по 1954 годы находился крупный пункт приема иммигрантов в США. Его прозвали "The Kissing Post", поскольку это было первое место, где новые иммигранты встречались со своими семьями. Пока новоприбывшие ожидали проверки документов, родственники ожидали их за стеной. После проверки документов им позволяли встретиться в отдельном зале - без поцелуев, слез, объятий не обходилось. В результате этот таможенный пост стал символом свободы и воссоединения.

Свадебные традиции

У разных народов мира есть свои традиции поцелуев молодоженов на их свадьбе. В Швеции, например, если жених отлучился из банкетного зала, любой из приглашенных гостей-мужчин может подойти к невесте и поцеловать ее. Так же целовать жениха могут приглашенные женщины. Отказ от поцелуя считается неприличным. А вот в Камбодже жених только касается носом щеки невесты, в Индонезии молодожены целуются за занавеской, чтобы никто не видел.

"Полнолуние в дворике"

Самая старая традиция поцелуев Стэнфордского университета Full Moon on the Quad ("Полнолуние в дворике") берет начало в XIX веке, когда ребята-студенты старших курсов целовали девушек-первокурсниц и дарили розы. Когда-то это было невинное и целомудренное занятие, но сегодня стало более похоже на пьяный дебош, когда студенты пытаются перецеловать как можно больше людей.

Поцелуи островов Тробриан

Жители островов Тробриан, который расположен у восточного побережья Новой Гвинеи, довольно странно целуются - сначала пара трется носом, потом начинает кусать друг другу нижние губы, потом откусывают ресницы друг в друга. Короткие ресницы или их отсутствие означает, что мужчина или женщина "заняты".

Фестиваль Омед-Омедан на Бали

В течение века поселок Сесетан на острове Бали встречает окончания Дня тишины громким уличным гуляньем Омед-Омедан. Главная особенность праздника - "охота за поцелуями", для чего молодежь собирается в команды, девушки против парней. Во время своеобразной игры парни настойчиво пытаются поцеловать девушек, которые скромно, но упорно сопротивляются. Жители поселка постоянно остужают пары и болельщиков, которые их подбадривают, с помощью ведер с ледяной водой. Считается, что участие в Омед-Омедан обеспечит здоровьем и удачей на целый год.

Всемирный день поцелуев отмечается 6 июля - неофициальный праздник, придуманный в XIX веке в Великобритании, а 20 лет назад был утвержден ООН. Известно, что в Древнем Риме в знак приветствия целовали не только друзей и членов семьи, но и торговцев, и просто прохожих. В средние века в Италии мужчина, который поцеловал девушку на людях, должен был обязательно на ней жениться. В Японии считается очень неприличным целоваться при свидетелях. Кое-где поцелуи считаются преступлением. В американском штате Индиана до сих пор жив закон, по которому "мужчине с усами запрещается целовать человеческое существо". В штате Коннектикут в воскресенье запрещено целовать жену. А в местечке Седар Рапиди, штат Айова, шериф может забрать в участок любого, кто поцелует незнакомого человека.