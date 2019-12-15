Почався другий етап пробного перепису населення

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 207
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 918
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2817
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10062
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2142
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5130
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2349
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
6
5
8
3
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Видео
Все видео
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 918
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2349
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10674
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2745
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2880
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 387
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 13:32

Почався другий етап пробного перепису населення

  Комментировать
Почався другий етап пробного перепису населення
Перепись проводят на Киевщине. Фото: НВ

Начался второй этап пробной переписи населения. Она проводится в части Оболонского района Киева и Песковского ОТГ Бородянского района Киевской области.

Жители этих территорий с 14 до 23 декабря могут предоставить сведения переписчику или самостоятельно посетить переписное отделение, сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

Участие в переписи принимают дома, в которых предварительно разместили объявления и разложили информационные листовки по почтовым ящикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рискуем потратить миллиард гривен на некачественную перепись" - социолог

Переписчики должны иметь при себе удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине.

Персональные данные, полученные во время переписи, а не будут разглашать. Их будут использовать только в статистических целях.

Предварительные результаты электронного переписи населения будут до конца 2019 года. Об этом в интервью TSN.ua рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почався другий етап пробного перепису населення». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 58966
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 31879
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 31753
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 13140
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 10602
Общество
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о брифинге по делу Шеремета
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о брифинге по делу Шеремета 2 Просмотров: 333
Киевский патриархат отрицает свою ликвидацию
Киевский патриархат отрицает свою ликвидацию Просмотров: 369
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ 8 Просмотров: 1269
Епифаний ликвидировал две патриархии
Епифаний ликвидировал две патриархии Просмотров: 882
На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ
На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
11
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
8
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
7
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 47590
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua