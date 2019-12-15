Почався другий етап пробного перепису населення

Перепись проводят на Киевщине. Фото: НВ

Начался второй этап пробной переписи населения. Она проводится в части Оболонского района Киева и Песковского ОТГ Бородянского района Киевской области.

Жители этих территорий с 14 до 23 декабря могут предоставить сведения переписчику или самостоятельно посетить переписное отделение, сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

Участие в переписи принимают дома, в которых предварительно разместили объявления и разложили информационные листовки по почтовым ящикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рискуем потратить миллиард гривен на некачественную перепись" - социолог

Переписчики должны иметь при себе удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине.

Персональные данные, полученные во время переписи, а не будут разглашать. Их будут использовать только в статистических целях.

Предварительные результаты электронного переписи населения будут до конца 2019 года. Об этом в интервью TSN.ua рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.