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воскресенье, 19 мая 2019 02:01

Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов

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Вокальный конкурс Евровидение 2019, который проходил в Израиле, выиграл певец из Нидерландов Дункан Лоуренс со своей песней Arcade.

Он был фаворитом букмекеров на победу и вышел на вершину списка лидеров после публичного голосования.

Дункан Лоуренс получил в общей сложности 492 очка - 231 от жюри и 261 от международного телевидения. Италия заняла второе место, получив 465 очка, а Россия - третье (369 баллов).

  Окончательные результаты Евровидения-2019
Окончательные результаты Евровидения-2019

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Украина в этом году отказалась от участия в конкурсе, поскольку победитель нацотбора MARUV и "Суспильне" не смогли договориься об условиях контракта.

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