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воскресенье, 03 марта 2019 17:47

Победа над раком: в Украине провели уникальную операцию

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  В Украине больному раком щитовидной железы пациенту сделали уникальную операцию. Фото: Facebook
В Украине больному раком щитовидной железы пациенту сделали уникальную операцию. Фото: Facebook

В Днепре в областной больнице им. Мечникова медики провели уникальную операцию, которая дает высокие шансы на полное выздоровление больного раком щитовидной железы 4-й стадии.

Как отмечается, у пациента была опухоль в 3 сантиметра с инвазией в преиреоидные мышцы и множество метастаз длиной от 3 до 6 сантиметров. Об этом сообщается на странице Эндокринной хирургии больницы Мечникова в Facebook.

"Пациент благополучно выздоравливает, можно утверждать о максимально возможном радикализме проведенной операции, во всяком случае, о тотальном удалении макроскопически видимых метастазов рака, а при йодчувствительности опухоли - об очень хорошем прогнозе и полном излечении этого пациента", - отметили медики.

Для удаления метастаз врачи разрезали грудную клетку больного.

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"Раньше в Украине метастазы не удаляли с средостения (часть груди, где находится сердце и аорта) хирургическим способом. Их приходилось оставлять, что ухудшало эффективность лечения", - рассказал хирург Илья Дейнеко, передает газета "Экспресс".

На этот раз медики решили рискнуть и одновременно с шеей удалить метастазы и в груди. Кроме того, врачи применили верхнюю частичную стернотомию, при которой значительно меньший разрез и меньшее травмирование кожи и органов позволяет полностью удалить метастазы.

  В Украине больному раком щитовидной железы пациенту сделали уникальную операцию. Фото: Facebook
В Украине больному раком щитовидной железы пациенту сделали уникальную операцию. Фото: Facebook

Сдача крови на донорство - это профилактика онкологии и сердечно-сосудистых болезней. Таким образом человек обновляет свой организм.

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03
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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