По всему миру снижается количество инфицированных на Covid-19 - ВОЗ

Коронавирус пока идет на спад. Фото: Reuters

Количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться.

Такая тенденция наблюдается по всему миру, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев Covid-19 снижается уже 8 недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности во всем мире остается высоким" — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллионов случаев Covid-19 и почти 64 000 смертей. Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых мы знаем", — сказал глава ВОЗ.

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