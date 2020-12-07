По всей Украине ударят морозы, а снег выпадет в одной из областей

7 декабря в Украине будет без осадков, в большинстве областей - солнечно. Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине 7 декабря будут без осадков. Исключение - Одесса, где возможен снег.

Местами ожидается туман и гололедица. На юге, востоке и в центре Украины ожидается солнечная погода. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В западных областях утром местами туман. В северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, местами и в южной части порывы 15-20 м/с.

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Днем в Украине обещают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке и северо - около нуля, ночью - 7-12 градусов мороза. На остальной территории - от 1 до 3 градусов мороза.

В Киеве облачно. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха будет 1-3 градусов ниже нуля.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.