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вторник, 26 октября 2021 19:02

По всей Украине сейчас существует опасность заражения полиомиелитом

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По всей Украине сейчас существует опасность заражения полиомиелитом
В Минздраве призвали вакцинировать детей. Фото: Pexels

Случай полиомиелита в Ровенской обл. вызвал угрозу распространения полиовируса в стране.

Риск заболеть полиомиелитом существует во всех областях, особенно для непривитых детей в возрасте до 5 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения во время брифинга 26 октября

Участники брифинга призвали родителей вакцинировать детей против полиомиелита во избежание его распространения.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют против полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

"Если вы отказались от прививок или пропустили их по каким-либо причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте это", – говорится в сообщении.

Прививки бесплатные. Все регионы снабжены качественными вакцинами.

О заражении полиомиелитом свидетельствуют диарея, тошнота, рвота, головная боль, боль в животе и горле, лихорадка и слабость в руках или ногах.

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"Если у вашего ребенка возникли такие симптомы, нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику", - напомнили в Минздраве.

В Украине зафиксирован случай полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Родители отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений. Случай паралича зафиксировали у ребенка из Ровенской области.

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Дата
26
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