По Украине 5 октября прогнозируют сухую и солнечную погоду

Погода в Украине на 5 октября / "Гидромецентр"

Во вторник, 5 октября, в Украине будет солнечная, но прохладная погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. По стране будет преимущественно сухо, осадков не предвидится. Об этом сообщает украинский "Гидрометцентр".

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В Украине температура воздуха днем ​​составит +12 - +17 градусов. На западе и в центре воздух прогреется до + 15- + 17 градусов. Прохладно будет на севере и востоке - столбики термометров там покажут 12-15 градусов тепла. Теплее - на юге. На Прикарпатье и Закарпатье будет 15-20 градусов выше нуля.

Погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 градусов тепла, в Карпатах 6-7 градусов. В пределах нормы будет в октябре также месячное количество осадков - 28-67 мм, а в Карпатах местами 80-105 мм.

5 октября в народе называли Фокиным днем. Название связано с тем, что в этот день церковь вспоминает святого Фоку и пророка Иону. Наши предки старались попасть на церковную службу и помолиться.