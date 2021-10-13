По Украине 13 октября будут прохладно, кое-где пройдут дожди

Погода по Украине 13 октября / "Укргидрометцентр"

В среду, 13 октября, погода в Украине будет дождливой и преимущественно прохладной.

В Карпатах уже выпал снег. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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По прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидают умеренные осадки. В Одесской и Николаевской областях, а также в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях днем ​​возможны значительные дожди. В западной части Украины, а также в северных и восточных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, а в юго-восточных областях юго-восточный - 7-12 м/с.

Температура ночью от 1-3° тепла на западе до 8-10°С на юге. Днем 8-10°С на западе до 15-17°С в юго-восточной части страны.

В Карпатах ночью без существенных осадков. Днем возможен небольшой дождь и мокрый снег. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

13 октября православные верующие вспоминают святого Григория. Он был просветителем Армении. Происходил из рода грузинских царей. Родился в Парфии. Был епископом и обращал неверных в христианство.