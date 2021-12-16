По региону Украины пронеслось землетрясение

В Украине произошло землетрясение. Фото: pixabay.com

Вечером 15 декабря в Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе, южнее города Надворная, на глубине 5 км.

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"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что в этом году с территории Надворнянского района зарегистрировали семь землетрясений. Последний произошел 19 ноября с магнитудой 2,6 балла.

В декабре землетрясение также фиксировали в Черниговской области магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холмы, глубиной 10 км.