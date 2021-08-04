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среда, 04 августа 2021 12:58

По каким знакам сегодня "ударят" болезни - медицинский гороскоп 4 августа

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По каким знакам сегодня &quot;ударят&quot; болезни - медицинский гороскоп 4 августа
Следите за спиной. Напомнят о себе заболевания позвоночника. Фото: pixabay.com

4 августа будут беспокоить головная боль и головокружение. Больше времени проводите на свежем воздухе. Раньше ложитесь спать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет беспокоить изжога, - говорит астролог. - Откажитесь от жирных блюд. Уменьшите потребление выпечки. Подождите с новой косметикой. Не стоит употреблять в пищу экзотические блюда и напитки. Следите за спиной. Напомнят о себе заболевания позвоночника. Избегайте экстремальных видов спорта. Можно делать коррекцию зрения. Операция пройдет удачно. Визит к стоматологу запланируйте на выходные. Не стоит много времени проводить в многолюдных местах. Легко будет подхватить вирус. В группе риска Овны и Скорпионы".

Овен

Проведите разгрузочный день. Пейте больше чистой воды. Ешьте преимущественно овощи и фрукты. Выводите шлаки из организма.

Телец

Откажитесь от случайных половых связей. Берегитесь внешней инфекции. Делать аборты в этот день нельзя.

Близнецы

Поддерживайте работу кроветворных органов. Не допускайте обезвоживания организма. Сгущение крови может привести к образованию тромбов.

Рак

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте воспаление органов выделительной системы. Больным циститом следует быть внимательными.

Лев

Нервная система будет перегружена. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Больше отдыхайте.

Дева

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

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Весы

Начните борьбу с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты. Не допускайте развития застойных явлений в легких.

Скорпион

Примите вечером расслабляющую ванну. Попейте чаю с медом после ужина. Снимите дневное напряжение. Не читайте перед сном. Тогда бессонница не будет беспокоить.

Стрелец

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для укрепления корней. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Козерог

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

Водолей

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фастфуда. Не ешьте на бегу. Возможно развитие желудочных расстройств.

Рыбы

Будет беспокоить головная боль. Трудно будет сосредоточиться. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

Астролог дала прогноз на август и назвала знаки, которым будет везти во всем.

Автор: Gazeta.ua
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