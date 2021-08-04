По каким знакам сегодня "ударят" болезни - медицинский гороскоп 4 августа

Следите за спиной. Напомнят о себе заболевания позвоночника. Фото: pixabay.com

4 августа будут беспокоить головная боль и головокружение. Больше времени проводите на свежем воздухе. Раньше ложитесь спать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет беспокоить изжога, - говорит астролог. - Откажитесь от жирных блюд. Уменьшите потребление выпечки. Подождите с новой косметикой. Не стоит употреблять в пищу экзотические блюда и напитки. Следите за спиной. Напомнят о себе заболевания позвоночника. Избегайте экстремальных видов спорта. Можно делать коррекцию зрения. Операция пройдет удачно. Визит к стоматологу запланируйте на выходные. Не стоит много времени проводить в многолюдных местах. Легко будет подхватить вирус. В группе риска Овны и Скорпионы".

Овен

Проведите разгрузочный день. Пейте больше чистой воды. Ешьте преимущественно овощи и фрукты. Выводите шлаки из организма.

Телец

Откажитесь от случайных половых связей. Берегитесь внешней инфекции. Делать аборты в этот день нельзя.

Близнецы

Поддерживайте работу кроветворных органов. Не допускайте обезвоживания организма. Сгущение крови может привести к образованию тромбов.

Рак

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте воспаление органов выделительной системы. Больным циститом следует быть внимательными.

Лев

Нервная система будет перегружена. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Больше отдыхайте.

Дева

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

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Весы

Начните борьбу с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты. Не допускайте развития застойных явлений в легких.

Скорпион

Примите вечером расслабляющую ванну. Попейте чаю с медом после ужина. Снимите дневное напряжение. Не читайте перед сном. Тогда бессонница не будет беспокоить.

Стрелец

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для укрепления корней. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Козерог

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

Водолей

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фастфуда. Не ешьте на бегу. Возможно развитие желудочных расстройств.

Рыбы

Будет беспокоить головная боль. Трудно будет сосредоточиться. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

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